Aggrediti i viaggiatori e il macchinista: paura sulla Circumvesuviana

Un doppio grave episodio di violenza si è verificato lo scorso venerdì sui treni dell'affollata linea della Circumvesuviana, nell'area Metropolitana di Napoli.

Il primo si è registrato poco dopo le 17 a bordo di un convoglio fermo nella stazione di Pompei Santuario quando un ragazzo, in evidente stato di alterazione psichica forse dovuta all’assunzione di alcol o droghe, ha iniziato ad inveire pesantemente contro un gruppo di persone presenti sul mezzo. Lo sconosciuto si è accanito in particolare contro uno di essi, un giovane affetto dalla sindrome di Down.



Preoccupati che la situazione potesse ulteriormente degenerare, i viaggiatori hanno allertato il capotreno. Purtroppo, neanche l’immediato intervento dell’uomo è bastato a riportare la situazione sotto controllo tanto che si è reso necessario allertare i carabinieri.

I militari, giunti sul posto, hanno fermato il giovane che, successivamente, è stato denunciato dagli altri utenti oltre che dal personale dell'Eav. Sul posto, però, è dovuta intervenire anche un'ambulanza del 118 per soccorrere il capotreno che aveva accusato un lieve malore.

Circa due ore dopo, si è verificato un altro caso di violenza a bordo di un treno della Circumvesuviana partito da Napoli. Un viaggiatore visibilmente ubriaco ha aggredito verbalmente e minacciato di morte il macchinista. A nulla sono valsi i tentativi di far calmare l’esagitato da parte del personale ferroviario.

Nella stazione di Poggiomarino, però, sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver bloccato l’uomo, lo hanno identificato e denunciato.