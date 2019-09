Agrigento, dal viadotto crollano calcinacci e precipitano in strada

Ancora problemi strutturali sui cavalcavia ad Agrigento. Nello specifico il viadotto interessato è quello lungo la Strada Statale 189 che collega Agrigento con Palermo. Durante la notte dalla struttura si sono staccati dei calcinacci precipitando in strada in prossimità della zona industriale della città. Una strada frequentata e che, proprio per questo motivo, poteva trasformarsi in tragedia. Il fatto è stato infatti segnalato da un passante la cui autovettura stava per essere colpita durante il transito. Successivamente sono arrivate altre segnalazioni. L’entità dei calcinacci precipitati al suolo è stata abbastanza notevole. Dopo l’allarme lanciato dai passanti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Agrigento unitamente ai tecnici dell’Anas e ai carabinieri della tenenza di Favara.

La strada è stata chiusa al transito veicolare fino alle prime ore del mattino per consentire la messa in sicurezza della zona con gli annessi accertamenti del caso. Rimossi i calcinacci e verificata la sicurezza del posto, la strada è ritornata percorribile nella giornata odierna. Questi eventi purtroppo, negli ultimi anni, stanno avvenendo con più frequenza. Per fortuna anche questa volta non è accaduto nulla di grave, ma di sicuro quello che emerge è la necessità di interventi di manutenzione sulle infrastrutture stradali nel più breve tempo possibile.