Albenga, litiga la notte di Capodanno col fidanzato e si getta in mare

Una litigata nella notte di San Silvestro e il Capodanno di una coppia si trasforma in dramma. Questa storia arriva da Albenga, provincia di Savona e racconta come una discussione possa trasformarsi in un gesto improvviso e inaspettato. Una donna di 30 anni la scorsa notte si sarebbe gettata in mare dopo aver litigato col il proprio fidanzato. A ricostruire quanto accaduto, come riporta laStampa, sono stati gli amici della coppia che si trovavano alla discoteta Essaouira per festeggiare il nuovo anno. Proprio lì sarebbe scoppiata la lite. La donna si sarebbe allontanata sul lungomare e successivamente si sarebbe tuffata tra le onde dell'acqua gelida di gennaio. Immediatamente sono scattate le ricerche coordinate dalla Capitaneria di porto con la richiesta dell'intervento di un elicottero. Le ricerche sono ancora in corso. L'allarme sarebbe scattato intorno alle 23:00 di ieri sera. La zona in cui si sta cercando la donna è quella che riguarda il tratto di mare davanti all'isola della Gallinara. Per il momento nessuna traccia della trentenne.