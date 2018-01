Alberto Angela rivela: "La Rai non mi rinnovava il contratto..."

Alberto Angela è ormai un marchio di successo. Per la Rai e per l'Italia. Il suo ultimo programma, andato in onda in prima serata sulla prima rete pubblica, Meraviglie - La penisola dei tesori è stato un successo. Da giorni giornali e commentatori non fanno che elogiare gli oltre sei milioni di telespettatori rimasti attaccati alla tivù per seguire il viaggio del figlio d'arte nei luoghi più belli del Belpaese.

Eppure, come rivela lo stesso Alberto Angela in una intervista a Libero, la Rai ha rischiato di perdere una delle sue punte di diamante. "Io non ho mai fatto le valigie - spiega - Semplicemente il mio contratto era scaduto, ormai da un anno e mezzo, le risposte non arrivavano e intanto erano arrivate altre proposte. Non so perché abbiano tardato tanto, forse i cambi al vertice, la legge sui tetti agli stipendi". Poi per fortuna le cose sono andate a posto. Che lo stipendio abbia fatto traballare viale Mazzini? Eppure se così tanti italiani seguono i programmi di Angela, forse viene ripagato dagli introiti pubblicitari...: "Non sono entrato all' epoca in queste polemiche e non vi entro adesso - chiude il discorso Angela - Mi interessa di più sottolineare un' altra cosa. Non solo un italiano su dieci ci ha seguito. Ma i dati poi dicono che tra i nostri telespettatori moltissimi sono giovani, una fetta di pubblico che da anni ha abbandonato il media televisivo, ma che ci torna se trova risposte alla sua fame di conoscere".