Alessandra Moretti sull'immigrazione: "Impossibile da bloccare"

Alessandra Moretti è ospite a L'Arena - programma in onda su Rai Uno e condotto da Massimi Giletti - si parla del tema sempre più rovente dell'emergenza-immigrazione. Una situazione da risolvere, ma a quanto pare impossibile per la sinistra.

Scivolone in diretta?

Alessandra Moretti affronta il tema dell'immigrazione durante il dibattito sui recenti e preoccupanti fatti di Macerata, dove un uomo ha datto vita ad una caccia al'immigrato per vendicare Pamela Mastropietro, 18enne trovata morta e smembrata in due trolley. Secondo la Moretti: " Il fenomeno migratorio è globale e non lo puoi bloccare, è impossibile. "