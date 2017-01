Per contenere i costi Alitalia cancella lo "spuntino" a bordo

Niente Sticki, niente Rodeo, niente più crostini o patatine al formaggio Flash. È un taglio netto quello deciso da Alitalia, ex compagnia di bandiera italiana, che smetterà di offrire gli snack San Carlo ai passeggeri, limitandosi alla sola bevanda, nell'ottica di un taglio dei costi generalizzato.

Un primo passo - spiega il Corriere della Sera - in attesa del piano industriale, confermato anche dal ministro dei Trasporti Graziano Delrio, che ritiene si sia ormai "prossimi" e il cui peso sui conti generali della compagnia non è stato ancora rivelato.

L'accordo stipulato nel 2015 con e San Carlo, presentato nel luglio di quell'anno durante l'Expo milanese, al padiglione Alitalia-Etihad Airways, viene dunque meno. Per chi viaggerà con Alitalia sui voli nazionali soltanto una bevanda.

Intanto per la compagnia è arrivato un undicesimo posto nella classifica delle migliori compagnie aeree, stilata da eDreams, sulla base di 90.000 recensioni da parte degli utenti che hanno volato durante l'anno. In cima la Emirates: prima in tutto, tranne che le sale Vip, in cui primeggiano gli irlandesi di Air Lingus.