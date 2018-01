Alitalia e Norwegian Air: è guerra sui social

È guerra nei cieli e su Twitter tra Alitalia e Norwegian Air. Le due compagnie si sono scontrate sui voli e le relative tariffe verso gli Stati Uniti. La sfida è iniziata con una pubblicità di Alitalia che ha scatenato la reazione dei norvegesi.

Il tweet di Alitalia

Da pochi mesi, la compagnia low cost Norwegian Air ha avviato i voli diretti da Roma verso gli Usa e ha annunciato che dalla prossima estate saranno effettuati collegamenti anche da e per Milano. Come riporta il Corriere, i vettori tradizionali si sono così dovuti adeguare alle tariffe sì scontate, ma senza diversi comfort a bordo.

"C’è chi vola low cost e chi vola light. Scopri il Nord America da 342€ andata/ritorno TANTO incluso. Vi aspettiamo a bordo (anche voi amici di @Fly_Norwegian)", ha scritto su Twitter Alitalia. Subito sotto il tweet, un'infografica confronta le due tariffe.

La risposta dei norvegesi

La replica di Norwegian Air non ha tardato ad arrivare."Ci vediamo in America e grazie per la pubblicità gratuita, ragazzi di @Alitalia! Ecco qui la vostra pubblicità aggiornata con le informazioni complete", ha cinguettato il vettore norvegese. Sotto al tweet, l'immagine è stata aggiornata con altre informazioni: aerei nuovi e più green, una misura scandinava per lo spazio gambe, intrattenimento a bordo gratis e voli diretti da Roma e Milano per gli Usa tutto l’anno.

La sfida low cost è iniziata. Passeggeri, allacciate le cinture!