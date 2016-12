Allarme bomba in volo. ​Atterraggio d'emergenza

Un Boeing 707 gestisto da una linea charter polacca è stato costretto ad effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Praga in seguito per la presenza a bordo di un uomo che ha minacciato di far esplodere una bomba. La polizia ha arrestato l'uomo anche se non è chiaro se avesse con sé effettivamente un ordigno. "Il volo della Enter Air plane da Las Palmas, in Spagna, a Varsavia, è atterrato a Praga", ha riferito Richard Klima, portavoce del controllo aereo della capitale Cechia. A bordo c'erano circa 160 persone, la maggioranza polacche, come l'uomo arrestato. Il ministro dell'Interno ceco, Milan Chovanec, ha spiegato che tutti i passeggeri sono stati evacuati e che con ogni probabilità trascorreranno la notte a Praga.