Allarme legionella, 60enne muore in clinica a Torino

Una donna di 61 anni è morta di legionellosi a Torino. La vittima avrebbe contratto la malattia venendo a contatto con il batterio della legionella, anche se non è ancora chiaro dove il contagio sia avvenuto. I conoscenti sospettano che la donna si sia infettata durante le vacanze al mare.

La donna, moglie di un imprenditore torinese, ha accusato i primi sintomi dopo essere rientrata in città. I medici della clinica Fornaca hanno fatto di tutto per salvarla ma non sono riusciti a sconfiggere la malattia: la paziente, che aveva un quadro clinico già complicato, è stata ricoverata per circa 12 di giorni nella casa di cura torinese.

Salgono così a sei le vittime del batterio nel nord Italia mentre continuano ad aumentare i casi di contagio. Un 29enne si trova ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale San Gerardo di Monza per polmonite da legionella.