Allarme listeria in Italia: in Ungheria l'impianto sterilizzato senza successo

Nessun rischio listeria per i consumatori italiani. A dirlo è il ministro della Salute Giulia Grillo, che dichiara come le partite di minestrone congelato sospette (a marchio Findus e Freshona), ritirate prontamente dagli scaffali in via precauzionale, siano "pochissime" e che "al momento non risulta esserci alcun focolaio".

Il ministro Grillo, poi, ha specificato: "Sto seguendo con la massima attenzione la vicenda del batterio listeria. I miei uffici hanno subito predisposto tutti i controlli e le misure necessarie".

I ritiri della merce in questione fanno seguito a una segnalazione di allerta europea proveniente dall'Ungheria. La listeria è resistente alle basse temperature ma, come ricordano anche dal ministero, la cottura a temperature superiori ai 65°C uccide i batteri.

Dopo l’allarme, la Findus ha comunicato di aver operato volontariamente il richiamo dei prodotti in via precauzionale, a seguito della segnalazione del fornitore Greenyard, della potenziale contaminazione da listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all'interno dei prodotti oggetto del richiamo.