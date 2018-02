Allarme maltempo, temperature glaciali e neve in tutta Italia

"Confermata l'ondata di gelo di notevole intensità che colpirà l'Europa dalla Siberia a partire dal prossimo weekend, sotto i gelidi venti di Buran". Lo sottolinea il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara che spiega: "Si tratta di un evento davvero eccezionale per durata, estensione ed intensità, come non si vedeva da anni e che farà sicuramente parlare di sé. Il Dipartimento della protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla su gran parte del centro e del sud Italia, dall'Emilia Romagna alla Sicilia. Il grande freddo si protrarrà nella prossima settimana e non è escluso che lunedì possa nevicare anche a Roma, dove le temperature potrebbero scendere fino a cinque gradi sotto zero. Neve in Piemonte e Liguria, a Bologna, dove è stato lanciato un invito a limitare l'uso delle auto, sui passi appenninici emiliani, e in Toscana all'isola d'Elba e sui versanti emiliano-romagnoli.

Imbiancate anche le zone terremotate delle Marche nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno e il Vesuvio. A sprofondare di nuovo nell'inverno è anche il Sud, dove nelle prossime ore le temperature potrebbero toccare i 10 gradi sotto zero con neve su gran parte dei rilevi sopra i 600-700 metri.

Già da sabato su Calabria e Sicilia sono attese sono attese piogge, anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento. L'allarme per ora riguarda domenica quando Burian, in grado di far scendere le temperature anche di 10 gradi nel giro di mezz'ora, dovrebbe aprire la strada ai venti della steppa siberiana con un'ondata di gelo paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985.

In Lombardia la neve potrebbe arrivare dalla mezzanotte di oggi. Il Comune di Milano, in previsione dell'ondata di freddo, ha lanciato un appello ai cittadini per segnalare con una telefonata chi vive per strada. Il grande freddo di fine febbraio non resterà isolato: entro la prima metà di marzo potrebbe arrivare una nuova massa d'aria fredda che porterà nuovamente le temperature sotto zero ovunque.

Secondo le previsione dell'Arpav, in Veneto l'arrivo della massa d'aria artico-siberana si farà sentire da domenica, con un apice del freddo tra lunedì 26 e mercoledì 28 febbraio, quando le temperature potranno scendere anche di 10-15°C rispetto alla media del periodo.

Emergenza bora a Trieste

Il forte vento soffia intorno ai 70-8' km all'ora con raffiche che superano i 100. Nelle ultime nelle 36 ore e fino a questa mattina sono stati superati i 130 interventi portati a termine con la messa in sicurezza di finestre, tegole, cornicioni, alberi, cartelli stradali garantendo la sicurezza dei cittadini e ripristinando la viabilità stradale.

Dalla tarda mattinata di oggi si prevedono ancora nevicate fino a quote di pianura su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.