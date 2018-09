Allarme sulla A24: cadono calcinacci dal viadotto autostradale

Sono in corso le verifiche di staticità del viadotto San Giacomo sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo che passa sopra l’omonimo quartiere aquilano. Lunedì sera si erano staccati alcuni pezzi di calcestruzzo dalla parte inferiore del viadotto e subito i residenti hanno lanciato l'allarme.

Come riporta il Corriere, i vigili del fuoco hanno rimosso i pezzi pericolanti per circa 200 metri al di sotto il viadotto. È stata inoltre inviata una relazione alla prefettura, al comune e a Sdp nella quale si rileva il degrado strutturale del calcestruzzo e dei ferri, che sarebbero ossidati. Ora la strada sottostante è stata chiusa per permettere l'intervento di una squadra di tecnici e operai.

