Allegri e quella lite con i vigili a Torino

Non è certo un periodo facile per Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha avuto una disavventura per le vie di Torino proprio dopo la sconfitta in Champions. A quanto pare, secondo quanto racconta LaStampa, Allegri sarebbe stato fermato da una pattuglia della polizia municipale mentre guidava parlando al cellulare. Il verbale di fatto è scattato quasi automaticamente e il tecnico della Juventus avrebbe potuto saldare già sul posto la sanzione. Ma nulla da fare. Sempre secondo la ricostruzione de La Stampa, Allegri avrebbe contestato in modo duro la sanzione apostrofando per due volte, secondo il verbale, i due vigili come "falliti". Così potrebbe scattare l'accusa di oltraggio. Adesso l'informativa e il verbale redatto dai due vigili sarebbe nelle mani del pm Patrizia Caputo. Secondo altre indiscrezioni la lite sarebbe scoppiata non appena i due vigili hanno chiesto i documenti al tecnico bianconero. In questa vienda, infine c'è anche una beffa del destino: i due agenti che hanno fermato Allegri farebbero parte del reparto che di solito scorta la Juve allo Stadium per le partite.