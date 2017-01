All'hub per migranti di Bologna tensioni anarchici-polizia

Sono ore di tensione a Bologna, davanti all'ex Cie di via Mattei, alla periferia orientale della città. Qui, nell'hub regionale per l'accoglienza dei migranti, dovrebbero arrivare i primi pullman con i richiedenti asilo provenienti da Cona, dove lunedì sera è scoppiata una maxi rivolta contro le condizioni di vita nel campo in seguito alla morte di una ragazza ivoriana di 25 anni.

Come racconta Il Resto del Carlino, sin dalle prime ore di questa mattina davanti alla struttura di accoglienza sono stati dispiegati gli uomini delle forze dell'ordine, a presidiare l'ingresso del centro. Sempre oggi la Digos bolognese ha identificato alcuni anarchici nei pressi di via mattei, mentre sui muri dell'hib sono comparse anche "scritte d'insulto con i colori e i caratteri della polizia".