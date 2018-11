Altro che fascismo, il pericolo è il fanatismo

Uno spettro si aggira per l'Europa, scriveva Karl Marx ne Il manifesto del partito comunista. Era l'idea secondo cui tutto il progresso scientifico industriale dell'Occidente, la sua religione, il suo diritto, la sua cultura fossero il frutto dell'espropriazione di chi lavora compiuto dalla classe dei capitalisti e che questa dovesse essere annientata. Dopo di che sarebbe nato il nuovo uomo, buono per natura. Chi vi credeva considerava nemico, chiunque non vi credesse ed era disposto a ucciderlo o a imprigionarlo.

Il nuovo spettro che si aggira per l'Europa è una ideologia che vuol eliminare i governanti. Tutti i politici sono corrotti, lo sviluppo economico rende i ricchi sempre più ricchi, i poveri più poveri, l'industrializzazione produce inquinamento, catastrofi ecologiche. Tutto questo va rovesciato: niente classe politica che decide tutto, il popolo farà le leggi da solo col web, uno uguale a uno. Non serve il Parlamento, finirà l'inquinamento. Governata così la terra diventerà un giardino fiorito.

È una ideologia che in Italia è espressa chiaramente da Gianroberto Casaleggio e i grillini ma, in forme diverse, e presente in molti partiti e movimenti europei. Non ha nulla a che fare con il fascismo, il nazismo o il comunismo. È una ideologia che appartiene piuttosto alle utopie anarchiche apocalittiche. Ha presa sui giovani a cui dà un nemico da odiare e una credenza che li fa sentire infallibili. Ne fa dei fanatici. Il fanatico non è solo colui che crede ciecamente in una cosa, ma che considera un nemico mortale chi non la pensa come lui. Tra lui e il suo avversario politico c'è lo stesso rapporto che c'era fra l'inquisitore e l'eretico. Più l'eretico si difende più merita il rogo.

In Italia questa ideologia in parte è già al potere e fa leggi come la fine della prescrizione, il referendum senza quorum, misure antieconomiche. Ma è solo l'inizio: la sua meta ultima è un totalitarismo radicale che si propone di controllare ogni pensiero, ogni sentimento, e vuol rendere tutti uguali. Al vertice ci sarà un misterioso potere che controlla il partito attraverso il web, l'intelligenza artificiale, e la tecnologia moderna di cui ha il monopolio.