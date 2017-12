Amazon, scatta sciopero a Piacenza. Azienda snobba sindacati

Sciopero immediato per le ultime due ore del turno e un presidio di fronte ai cancelli di Amazon a Castel San Giovanni: queste le iniziative dei sindacati, annuncia la Filcams Cgil di Piacenza secondo cui l'azienda "ha disertato l'incontro in Prefettura" in programma in mattinata. "Questa mattina - questa la presa di posizione del segretario della Filcams Cgil di Piacenza, Fiorenzo Molinari - eravamo regolarmente dal Prefetto di Piacenza dopo aver acconsentito all'ennesima richiesta di spostare l'incontro con Amazon, e l'azienda non si è presentata all'appuntamento dimostrando di avere in spregio i lavoratori e lo Stato italiano".

Secondo il sindacalista, inoltre, "Amazon non voleva far entrare i sindacati in azienda per svolgere assemblee già concordate e previste a partire alle 11,30 di questa mattina. È stato necessario - questa la ricostruzione di Molinari - l'intervento del questore e dei carabinieri per far valere la legge. È grazie alle forze dell'ordine che ci hanno accompagnato dentro l'azienda se siamo riusciti ad incontrare in assemblea i lavoratori, per questo ringraziamo il questore di Piacenza e i carabinieri. Di fatto Amazon dimostra di voler giocare in un campo senza regole in cui l'unica legge che vige è quella del più forte".