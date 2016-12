Gli ambulanti minacciano di morte i vigili urbani

Nessuno li può controllare né dire loro che devono andare via insieme alle loro bancarelle. E così gli ambulanti del lungomare di Salerno hanno circondato e minacciato di morte i vigili urbani “colpevoli” di voler applicare la legge.

È accaduto nella serata di mercoledì, in una delle zone più frequentate dai turisti giunti in città per il Natale. Stando a quanto riporta Il Mattino di Salerno, una trentina di venditori ambulanti, inferociti dall’ennesima operazione anti-abusivi degli agenti della municipale, hanno circondato i sette vigili in servizio. Sono volate parole grosse, qualcuno degli ambulanti ha minacciato di morte gli agenti che stavano facendo il loro lavoro. Tutto questo davanti ai turisti e ai cittadini che sono intervenuti a favore dei tutori dell’ordine, chiedendo ai venditori abusivi di andarsene.

Dopo diversi minuti di tensione, la situazione è tornata alla normalità quando gli ambulanti, tutti extracomunitari, si son caricati la mercanzia sulle spalle e hanno abbandonato il lungomare salernitano. Anche perché nel frattempo i vigili avevano chiamato i rinforzi.

L’episodio segue di pochi giorni un altro fatto, di uguale tenore, avvenuto proprio sulle strade del turismo a Salerno. In questo caso, l’ambulante senegalese – infastidito dai controlli dei vigili – ha prima inveito e poi aggredito con un colpo al viso uno degli agenti in servizio che stava procedendo ai controlli. Fermato e poi denunciato, l’abusivo s’è ritrovato con tutta la sua “merce” posta sotto sequestro.