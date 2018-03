"Ammazzo tutti i marocchini", e uccide lo spacciatore: arrestato

Prima ha ucciso uno spacciatore da cui aveva acquistato della droga. Poi è tornato a casa con l'arma ancora insanguinata e ha confessato alla moglie, con parole agghiaccianti: "Voglio uccidere tutti i marocchini".

Protagonista di questa storia da film dell'orrore il 39enne italiano Ivan A., arrestato oggi con l'accusa di aver ucciso lo scorso 26 gennaio lo spacciatore nordafricano Ghazal Azeddine lungo la strada statale Valassina all'altezza dello svincolo di Briosco.

Un omicidio probabilmente premeditato visto che era uscito di casa già con il coltello in tasca. Dopo aver ucciso il pusher con una coltellata all'addome, il 39enne era tornato a casa lasciando intendere alla compagna di avere intenzione di uccidere molte più persone. Una minaccia esplicita, che aveva portato la donna a denunciare il compagno.

Oggi però gli agenti della Squadra mobile di Milano e i carabinieri di stanza a Cantù e a Lurago d'Erba hanno incastrato il presunto assassino: in casa gli hanno anche trovato il coltello utilizzato per uccidere lo spacciatore. Per il momento l'uomo è detenuto nel carcere di Como in attesa del processo.