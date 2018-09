Anche a Milano una "banda dell'uovo"? Colpita una giapponese

Dopo Torino, la "banda dell'uovo" è arrivata anche a Milano. Giovedì sera, una donna di nazionalità giapponese e residente nel capoluogo lombardo è stata colpita da un uovo lanciato da una macchina in corsa. La vittima, 46 anni, ha denunciato il fatto ai Carabinieri della stazione Milano-Gorla. Ancora ignota l'identità del responsabile dell'aggressore, denunciato per percosse.

Forse non sarebbe opportuno parlare di "banda dell'uovo" a proposito di ciò che è successo a Milano. Ma l'aggressione di cui è stata oggetto una donna di 46 anni mentre aspettava l'autobus fa venire in mente quanto successo ad agosto a Torino, dove un gruppo di teppisti si divertiva a lanciare delle uova addosso ai passanti. I responsabili delle molteplici aggressioni erano stati identificati dalla polizia: si trattava di un gruppo di ragazzi annoiati che, tra le vittime del loro "scherzo", avevano colpito anche l'atleta azzurra Daisy Osakue. Uno dei responsabili era figlio di un ex consigliere comunale del Pd e qualcuno aveva associato l'aggressione a Daisy - ragazza di origine sudafricana - a una presunta ondata di razzismo di cui era stata incolpata la Lega.

I fatti. Giovedì sera, una cittadina giapponese di 46 anni, residente a Milano, stava aspettando l'autobus alla fermata della linea 45 in via Don Carlo Martino. Improvvisamente, la donna è stata colpita da un uovo lanciato da un'auto in corsa. Ai militari della stazione dei Carabinieri di Milano-Gorla ha raccontato di non essere riuscita ad identificare l'autore del lancio, non avendo visto nessuno dopo essere stata colpita. Dalla testimonianza sembra quindi prendere corpo l'ipotesi che chi ha gettato l'uovo si trovasse a bordo di un veicolo con il quale ha fatto perdere immediatamente le sue tracce. I militari stanno controllando i filmati delle videocamere di sicurezza della zona per risalire all'identità del/dei responsabili: presentata una denuncia contro ignoti.