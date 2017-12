Ancona, un 60enne aggredito con l'acido: caccia al responsabile

Colpito alla testa e ricoperto di acido. È ricoverato in condizioni molto gravi, con ustioni su quasi tutto il corpo, un sessantenne aggredito ieri a Castelfidardo (Ancona). L'uomo non è riuscito ad identificare l'aggressore. Indagano i carabinieri che stanno dando la caccia al responsabile.



Pare che la vittima abbia aperto la porta di casa all'aggressore, in una abitazione al piano terra nel centro storico del paese. L'uomo presenta ustioni sul 90 per cento del corpo.