Ancona, viaggiava con un machete in macchina: “Per legittima difesa”

Una donna di 54 anni è stata trovata in possesso di un machete durante un controllo da parte dei carabinieri, che pattugliavano le strade nella zona periferica di Sassoferrato (Ancona), ed ha ricevuto una denuncia per porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

Stando ai fatti, i carabinieri di Arcevia stavano effettuano dei controlli notturni per garantire la sicurezza stradale, quando hanno fermato una casalinga 54enne che stava ritornando verso casa e viaggiava da sola nella proprio auto. Sul sedile del passeggero un machete lungo circa mezzo metro messo in bella mostra.

Ai militari, certo rimasti sorpresi di trovarla in possesso di un’arma tanto vistosa, la donna ha risposto con lucidità e sicurezza. “Al giorno d’oggi non si può più stare tranquilli” avrebbe detto, come riportato da “Il Resto del Carlino”. “Di questi tempi non si sa mai chi incontri ed è sempre meglio avere qualcosa per difendersi” .

La sua giustificazione per essere stata trovata in possesso della lama, dunque, sarebbe la necessità di avere all’occorrenza un’arma con la quale difendersi in caso di pericolo. Del resto pare difficile darle del tutto torto, considerate le notizie di cronaca nera riportate quotidianamente.

La spiegazione fornita, in ogni caso, non ha convinto gli inquirenti, considerata l’elevata pericolosità dell’oggetto, e per la donna originaria del Veneto è scattata la denuncia. La motivazione addotta dalla 54enne non poteva in alcun modo essere considerata idonea.

Simili episodi non sono certo una novità per le forze dell’ordine, anzi, ultimamente stanno aumentando casi di soggetti trovati in possesso di armi, in particolar modo coltelli. Ognuno di questi non ha mai presentato spiegazioni legalmente accettabili.