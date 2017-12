Andrea La Rosa, fermate due persone: "Volevano scioglierlo nell'acido"

L'ex calciatore di serie C Andrea La Rosa, sparito il 16 novembre scorso, è stato sgozzato e nascosto in un bagagliaio. Il corpo è stato ritrovato ieri su un'auto che viaggiava sulla Milano-Meda, nel territorio monzese. Durante la notte sono stati fermati un uomo e una donna ritenuti responsabili dell'omicidio dell'uomo. Fin da subito gli inquirenti hanno pensato potesse trattarsi di un omicidio. Come riportano le aurità, a bordo dell'auto è stato ritrovato dell'acido, il che fa presuppore che i due indagati volessero sciogliere il corpo del 35enne nel liquido tossico ma, non avendo a disposizione una quantitià sufficiente, avrebbero rimandato l'atto.

Ricostruzione

Il corpo di La Rosa è stato trovato nel tardo pomeriggio: era intatto ed era chiuso in un bidone, che era stato caricato sulla vettura. Ancora da chiarire le cause della morte e quando il 35enne sia deceduto. Gli ultimi a vedere La Rosa, il 14 novembre scorso, erano stati i giocatori del Brugherio calcio 1968 che avevano partecipato alla presentazione del nuovo allenatore Marco El Sheikh. A loro aveva raccontato che di lì a poco avrebbe dovuto incontrare una persona a Quarto Oggiaro. E lo stesso aveva detto alla sua fidanzata.