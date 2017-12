Andrea La Rosa, parla la fidanzata: "Ucciso dall'amico per una questione di soldi"

Uccidere un amico per una questione di soldi. Sì, perché con il passare delle ore emergono nuovi dettagli sull'omicidio dell'ex calciatore Andrea La Rosa, trovato morto nel bagagliaio di un'auto. L'uomo sarebbe stato ucciso da un suo amico, Raffaele Rullo, il quale gli era stato presentato proprio dalla sua compagna, Serena Estella, ex hostess di nazionalità romena. Come racconta la donna al Corriere, i due erano "amici", tanto che nei momenti di difficili Andrea si confidava con lui. La fidanzata sapeva che quel giorno Andrea avrebbe incontratto Raffaele. Avendo più di un sospetto, Serena aveva chiamato più volte Raffaele per avere notizie del compagno. Ma lui aveva finto di non sapere nulla. Il motivo che avrebbe spinto Raffaele a uccidere Andrea potrebbe risiedere in un prestito che il balordo non voleva restituire. La fidanzata di Andrea non è coinvolta nelle indagini, mentre la madre di Raffaele, Antonietta Biancanietto, sarebbe stata sua complice nel compiere l'omicidio.