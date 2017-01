Angelo Inglese, sarto italiano: "Ho vestito William, ora lo farò con Trump. Bocelli e Il Volo hanno sbagliato"

Dalle celebrità, al principe William a Buckingham Palace. E ora fino alla Casa Bianca. Il legame sartoriale è sempre lo stesso, ed è quello di Angelo Inglese, il camiciaio che vestirà il neoeletto Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante l'insediamento del 20 gennaio. In un'intervista spiega come è entrato in contatto con l'entourage di Trump e si lascia andare anche in una stoccata al gruppo musicale Il Volo.

"Il made in Italy e la mia camicia per Trump"

L'arte di Angelo, come la professione, è stata ereditata dalla famiglia. William ha voluto una delle camicie confezionate in un piccolo laboratorio di Ginosa, in provincia di Taranto, per il giorno del fatidico "sì". Abiti e prodotti di qualità creati da mani abili di pochi e fidatissimi collaboratori. Tutto il lavoro è fatto a stretto contatto, come una squadra. In un'intervista all'Huffington Post, Angelo Inglese ha illustrato il modello creato e pensato per l'occassione: " Si tratta di una camicia di altissima qualità, realizzata con un tessuto pregiato (di titolo 300 a 2), in cotone. Sarà bianca classica, non sfarzosa, come rientra nei nostri standard qualitativi ".

Non solo il sarto rivela anche la passione che il neopresidente ha nei confronti dell'italia: " Il presidente è un grande estimatore del bello e del made in Italy, di tutto quello che è della nostra cultura, quindi sicuramente ci sarà un seguito ". E infatti proprio da un'associazione che fa cultura italiana in America è nato il contatto che ha portato una camicia prodotta a Ginosa alla porta della Casa Bianca, dove si terrà una cerimonia tra le più discusse degli ultimi anni. " Sono stato contattato dal suo entourage, principalmente da una persona molto vicina e a lui (George Lombardi, ndr) e membro dell'associazione Mad for Italy, che fa cultura italiana in America rivolta agli italoamericani, col fine di conoscere tutta la cultura italiana (ossia le eccellenze italiane nei vari abiti: l’enogastronomia, lo spettacolo, la moda, il lifestyle ecc.). Io e la mia sartoria facciamo parte di questo progetto e così siamo entrati in contatto col nuovo presidente degli Stati Uniti " racconta Inglese al giornalista dell'Huffington Post.

La lezione di Inglese a Bocelli e Il Volo