Annuncia il suicidio su Facebook: salvata dalla polizia

Aveva minacciato di farla finita con un post su Facebook, la polizia salva una 25enne a Napoli. Alla base dell’insano gesto progettato dalla ragazza ci sarebbe stata una delusione d’amore.

Allertati dal padre della giovane, i poliziotti sono riusciti a distogliere la giovane dal suo annunciato progetto di morte. L’uomo, infatti, s’era insospettito perché da qualche ora la figlia era scesa da casa e non rispondeva più al telefono. Non riusciva a capire dove fosse andata e quando ha letto l’inquietante post su Facebook, ha chiesto immediatamente aiuto alle forze dell’ordine.

Gli agenti, a quel punto, hanno contattato l’ex fidanzato della 25enne e l’hanno convinto a chiederle un appuntamento, un incontro chiarificatore. Il ragazzo s’è messo a disposizione dei poliziotti ed è riuscito a mettersi in contatto con la giovane e a fissare un rendez-vous. Sono stati minuti d’angoscia. La ragazza per fortuna ha accettato di incontrarlo e dopo trenta minuti dalla chiamata s’è materializzata sul luogo prestabilito per l’appuntamento, in piazza Vanvitelli a Napoli. A quel punto è stata avvicinata dai poliziotti che l'hanno rassicurata e riportata a casa.

L'episodio ha ricordato molto da vicino la tragedia di un giovane napoletano che, però, riuscì nel suo intento. Il ragazzo, che aveva soltanto 19 anni, nel maggio del 2015 annunciò dai social il proposito di voler togliersi la vita e si uccise lanciandosi sui binari ferroviari della tratta Napoli-Sarno, all'altezza della stazione di Somma Vesuviana.