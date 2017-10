"Ansia, silenzio e cerotti alla morfina: le ultime ore di Dj Fabo"

Dopo la morte in Svizzera di Loris Bertocco, in Italia si torna a parlare di una legge sul testamento biologico e il fine vita, ferma da mesi al Senato. Ora Marco Cappato prova a spingere sull'acceleratore con un libro su Dj Fabo.

La storia di Fabio Antoniani ha fatto commuovere l'Italia. Il 40enne, cieco e tetraplegico a causa di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel 2014, lo scorso febbraio ha deciso di recarsi in Svizzera per sottoporsi alla pratica del suicidio assistito, ad oggi ancora illegale nel nostro Paese. Ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio c'era Marco Cappato, esponente dei Radicali e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Per questo suo gesto, Cappato andrà a processo il prossimo 8 novembre per aiuto al suicidio.