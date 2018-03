Antonietta e il dramma delle figlie ammazzate: "Non ricordava e non ha pianto"

Antonietta Gargiulo è sopravvissuta alla strage (guarda la gallery). Ma adesso dovrà fare i conti con un nuovo dramma. Mercoledì scorso il marito, Luigi Capasso, l'ha ferita brutalmente al termine di una violenta lite, poi ha ammazzato le due figlie e si è poi tolto la vita (guarda la gallery). La donna, un'operaia di 39 anni, si è risvegliata ieri dalla sedazione dopo aver subito numerosi interventi chirurgici al San Camillo di Roma. E lì è iniziato l'incubo. Non ricordava nulla. Né di essere stata ferita del marito né dell'uccisione delle piccole. Glielo hanno detto i familiari, aiutati dagli psicologi dell'ospedale. "È rimasta impietrita - raccontano i presenti al Corriere della Sera - non ha nemmeno pianto..." .

Ora Antonietta è intubata. Può respirare autonomamente ma non è ancora in grado di parlare. A supportarla c'è appunto un gruppo di psicologi che ha iniziato un percorso. "Non resterai sola, ci siamo noi, saremo sempre con te" , l'hanno rassicurata i familiari arrivati da Napoli. Le sue condizioni di salute non le permettono di partecipare ai funerali delle figlie che si terranno a Cisterna di Latina. "Il peggio, dal punto di vista medico, è ormai passato" , ha assicurato ieri l'anestesista. Due psicologi, insieme ai familiari, hanno avviato con la donna un lavoro per portarla a ricostruire quanto successo lo scorso 28 febbraio. Quando la vita delle sue bambine è stata spenta dal marito violento. Gli esperti si sono mossi con estrema cautela e piano piano l'hanno guidata fino alla scoperta della terribile verità. I familiari hanno raccontato al Corriere della Sera che "non ha nemmeno pianto" . Davanti alla ferale notizia è rimasta letteralmente "impietrita" .

Come ricostruito ieri dall'anestesista del San Camillo, Antinietta è stata sottoposta a diverse operazioni chirurgiche. Capasso l'ha ferita all'addome, alla guancia e alla zona cervicale. "Il peggio è passato" , fanno sapere i medici dell'ospedale che però hanno deciso di non sciogliere la prognosi.