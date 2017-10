Aosta, l'uomo carbonizzato fu ucciso in rapporto sadomaso

Sarebbe stato ucciso in un rapporto sadomaso l'uomo il cui corpo carbonizzato è stato trovato il 18 agosto scorso a Fenis (Aosta). La vittima è un 52enne francese e, a confessare l'omicidio alla polizia francese, è stata una ragazza, ora in stato di fermo, che ha raccontato di aver poi trasportato il cadavere in Italia. Le indagini dei carabinieri di Aosta e della polizia francese si sono incrociate. I militari infatti stavano indagando sul ritrovamento di quel corpo, quasi completamente carbonizzato, in un campo vicino a un corso d'acqua.

Le indagini sull'identità della vittima si erano allargate dalla regione, all'intero territorio nazionale e poi all'estero. Intanto in Francia, dopo aver ricevuto la denuncia della scomparsa del 52enne, la polizia aveva iniziato ad indagare e ad ascoltare alcune persone, tra le quali la giovane fermata che, interrogata, ha ammesso le sue responsabilità. Proseguono le indagini dei carabinieri, in collaborazione con la polizia francese, e si attendono i risultati dei test per avere l'ufficialità sull'identificazione della vittima.