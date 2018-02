Appalti G8, condannati Anemone e Balducci. Assolto Bertolaso

Il "fatto non sussiste". Con questa motivazione l'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, è stato assolto nel processo romano legato a un giro di tangenti per gli appalti del G8 della Maddalena e per la realizzazione di opere pubbliche in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Il processo si è chiuso con quattro condanne e una decina tra assoluzioni e prescrizioni, davanti ai giudici dell’ottava sezione penale del tribunale di Roma.

Queste le condanne: sei anni e sei mesi di carcere per l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici Angelo Balducci, sei anni per il costruttore romano Diego Anemone, quattro anni e sei mesi per l'ex provveditore opere pubbliche Toscana Fabio De Santis e quattro anni per il generale in pensione della guardia di finanza Francesco Pittorru. Il tribunale ha dichiarato prescritto il reato di corruzione mentre sono state condannate le persone ritenute a capo dell'associazione a delinquere.

Oltre a Bertolaso è stato assolto anche l’ex dirigente del ministero dei Beni Culturali Gaetano Blandini. Tra gli assolti anche Maria Pia Forleo, che all’epoca dei fatti operava come funzionaria del Dipartimento per lo sviluppo e la competività del turismo presso la Presidenza del Consiglio, e Claudio Rinaldi, ex commissario dei Mondiali di nuoto a Roma. Tra i prescritti, l’imprenditore Daniele Anemone, fratello di Diego.

Il tribunale di Roma ha dichiarato l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici per Diego Anemone, Balducci e De Santis. Il primo, con le sue imprese, non potrà per tre anni contrattare con la pubblica amministrazione. Per il tribunale dovranno essere risarciti i danni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una provvisionale immediatamente esecutiva pari a un milione di euro. All’associazione Cittadinanzattiva, anch’essa costituitasi parte civile, andranno 50mila euro. Diego Anemone e Pittorru dovranno invece versare 250mila euro di provvisionale alla Presidenza del Consiglio. Per l’ex funzionario che lavorava nella "Struttura di Missione" Mauro Della Giovampaola, la cui posizione era stata modificata dalla Procura che lo aveva indicato tra i promotori e non più tra i partecipi dell’associazione per delinquere, sarà un altro collegio di tribunale a pronunciarsi dopo la richiesta di abbreviato avanzata dal suo difensore.