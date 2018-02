Appello di Lapo Elkann al futuro governo: "Mi offro per aiutare l'Italia, gratis"

Dopo aver superato la dipendenza dalla cocaina, Lapo Elkann si mette a disposizione del prossimo governo per promuovere le eccellenze italiane nel mondo.

Intervistato da Vanity Fair, il rampollo di casa Agnelli si lascia andare a un lungo sfogo. Nel mirino di Lapo Elkann ci sono le politiche governative che negli ultimi anni non hanno aiutato gli imprenditori italiani a nascere e crescere. " Noi imprenditori, oggi, non siamo aiutati dalle strutture, il sistema del Paese non ci sostiene - spiega Elkann - Se un imprenditore vuole concretizzare idee e progetti, in Italia, deve sbattersi dieci volte più di quanto debbano fare i francesi o i tedeschi. Non è giusto ".