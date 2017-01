"Lavali col fuoco", Apple nella bufera per i suggerimenti su Napoli

Apple Italia al centro di una polemica scaturita dopo una denuncia di Radio Kiss Kiss Napoli in cui è stato fatto notare che su Iphone e Ipad, utilizzando Whatsapp e Messenger e digitando la parola Vesuvio esca tra i suggerimenti la frase "lavali col fuoco".

Indignazione del popolo napoletano che si è sentito offeso da questo bizzarro "bug" della Apple. “Voglio lanciare un hashtag molto grave - ha detto Valter De Maggio, direttore della stazione radio napoletana- dobbiamo far sovvertire una cosa che abbiamo scoperto. Per i possessori di un sistema Apple accade che quando si apre WhatsApp o Messenger e si inizia a scrivere un messaggio, la Apple dà dei suggerimenti. Abbiamo provato a digitare ‘Vesuvio’ e come suggerimento non c’è ‘Napoli’, ma ‘Lavali col fuoco’. Apple deve modificare questi suggerimenti”.

L'hashtah #AppleVesuvio è diventato subito virale diventando in pochissimi minuti Trending Topic. Mentre Apple Italia cerca di difendere la propria posizione sullo stesso social, da Napoli si annuncia una vera e propria istanza presso gli esponenti italiani dell’azienda di Cupertino per modificare l’algoritmo.