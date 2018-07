Apprezzamenti a ragazze, rissa tra italiani e dominicani a Forio

Momenti di fortissima tensione nella notte tra giovedì e venerdì hanno sconvolto la tranquilla movida di Forio, piccolo comune che sorge sull’isola di Ischia.

Nella zona compresa tra la nota discoteca “Lucignolo” e l’area del porto è, infatti, scoppiata una maxi rissa, scatenata probabilmente per futili motivi, che ha coinvolto decine di persone.

Secondo le prime testimonianze, tutto è iniziato all'esterno del locale dove si stava svolgendo la consueta serata dedicata ai balli latino-americani a causa di pesanti apprezzamenti che qualcuno dei presenti avrebbe rivolto nei confronti di due donne dominicane.

Dalle parole si è passati subito ai fatti. Più di venti fra ragazzi del posto e loro coetanei stranieri si sono scontrati, in un crescendo di violenza, a suon di calci e pugni. Alcuni giovani avrebbero anche utilizzato pericolosi oggetti contundenti per colpire i rivali.

Forse solo la buona sorte ha evitato che la zuffa si trasformasse in una vera e propria tragedia. Un giovane dominicano, infatti, è stato ricoverato all'ospedale Rizzoli dopo essere stato accoltellato in diversi punti del corpo fortunatamente non vitali. Le condizioni dell’uomo non sono gravi, anche se uno dei fendenti lo ha colpito di striscio ad un polmone.

Il suo aggressore, un ragazzo residente a Forio, è dovuto ricorrere a sua volta alle cure del pronto soccorso e rischia di perdere due dita di una mano.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per sedare la rissa. Tutte le persone coinvolte nel grave episodio di violenza sono state poi identificate. Al momento, però, non sono stati ancora emessi i dovuti provvedimenti perchè le indagini, condotte dagli agenti del commissariato di Ischia, proseguono per accertare tutte le responsabilità.