Aprilia accoglie i rifiuti della Raggi, che accusa la Regione

L'accordo è stato firmato ieri e " prevede da subito la partenza dei camion, con una pianificazione settimanale ". I rifiuti al centro dell'emergenza romana finiranno ad Aprilia, che servirà da valvola di sfogo per la Capitale, anche se l'assessore all'Ambiente del Campidoglio, Pinuccia Montanari, assicura in un'intervista a SkyTg24 che la città " non è in una condizioni di emergenza ", ma piuttosto " presenta delle criticità a macchia di leopardo ".

L'assessore della Raggi ricorda come l'impianto di Aprilia fosse già stato sfruttato nel 2015 e ancora nel 2016, prima per 96mila tonnellate di rifiuti e poi per altre 80mila, " quindi sono utilizzabili, nel senso che rientrano nella programmazione e progettazione ". E intanto dice la sua anche sul tritovagliatore mobile spostato a Ostia, che il Movimento 5 Stelle non ha mai considerato come una soluzione.

" La collocazione in un edificio di proprietà di Ama era necessaria - dice la Montanari - e naturalmente a fronte di eventuali esigenze veniva utilizzato per il tempo stabilito e per pochissime tonnellate, proprio per far fronte alle criticità, come i picchi nelle festività natalizie ".

Lo spostamento del macchinario ha scatenato la proposta dell'opposizione locale, con il consigliere capitolino del Pd Marco Palumbo, che accusa: " Guarda caso dove concentra la furbetta Raggi la necessaria pulizia? Laddove si dovrebbe votare nei prossimi mesi ". E ad attaccare i grillini a livello nazionale ci pensa la parlamentare Stella Bianchi. ''Ci sarebbero - spiega - tre impianti in costruzione, uno di riciclo e due tritovagliatori che, a quanto dice Di Maio, risolverebbero il problema dei rifiuti a Roma. A parte il fatto che un tritovagliatore richiede poi una discarica o un inceneritore, ed è quindi ben lontano dal risolvere la gestione dei rifiuti, ma dei tre impianti di cui parla Di Maio non c'è traccia ''.

E intanto la Raggi se la prende con la Regione. "Lo scorso 22 ottobre Ama, in vista di Natale, ha chiesto alla Regione Lazio l’autorizzazione a conferire al di fuori della regione: Zingaretti ha sbloccato la richiesta soltanto dopo un mese e gli uffici regionali hanno giustificato il ritardo con un 'mancato funzionamento del sistema informatico'".