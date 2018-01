In Arabia Saudita sorgerà un grattacielo alto un km

A Gedda sorgerà un grattacielo alto 1000 metri che non avrà nulla da invidiare al Burj Khalifa di Dubai. Il contratto da 165 milioni di dollari è stato firmato in Arabia Saudita e l'obiettivo degli sviluppatori immobiliari è piuttosto evidente: costruire l'edificio più alto del mondo. La sfida dovrà essere completata in soli dodici mesi e il nuovo tetto della Terra sarà dotato di niente meno che 59 ascensori superveloci, di cui cinque a due piani, e 12 scale mobili.

"I lavori stanno andando secondo il calendario stabilito e ben presto, appezzamenti di terreno attigui saranno disponibili e pronti per lo sviluppo, da parte degli investitori locali e internazionali, di tutti i servizi di supporto", ha spiegato ad Arab News Mounib Hammoud di Jeddah Economic Co, l'azienda che finanzia il progetto. Il contratto milionario è stato aggiudicato dalla locale Al-Fouzan General Contracting Co.

Il piano, concepito quando l'economia saudita andava a gonfie vele, ora si trova di fronte a un ambiente più difficile, in quanto il mercato immobiliare del paese sta crollando a causa delle difficili condizioni economiche causate dai bassi prezzi del petrolio.