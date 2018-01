Arezzo, operatore della Croce Bianca deride un disabile

Invece di adoperarsi per aiutarlo, un operatore della Croce Bianca di Arezzo si è divertito a prendere un giro un disabile trasportato in ambulanza. Il tutto filmato con un cellulare e postato sui social.

Un ragazzo disabile, a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, è stato deriso da un operatore. Mentre un altro filmava la scena con il cellulare, per poi pubblicare il video sul proprio profilo Instagram e rimuoverlo successivamente. Come si vede dalle immagini recuperate da IlFattoQuotidiano.it, l'operatore si diverte a punzecchiare il disabile con un ombrello, prima sulle guance e poi vicino alle orecchie, per cercare di prendere il cappello. Il tutto nei confronti di una persona che è visibilmente impossibilitata a muoversi.