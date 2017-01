Aria mesta e cerotto, riecco Lapo Elkann

Dopo il finto rapimento e l'arresto a Manhattan di fine ottobre, riappare Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna (guarda le foto).

Doppiopetto, aria mesta, mani in tasca e un vistoso cerotto in fronte, Elkann è stato fotografato a Portofino, dove ha partecipato alla messa nella chiesa di San Giorgio in occasione del funerale dell'amica Franca Sozzani.

Il 25 gennaio è invece atteso negli Stati Uniti per l'udienza in cui dovrà rispondere di falsa denuncia.