Arquata, lite tra sfollati per l'assegnazione delle casette

Urla e pianti. L'assegnazione delle prime 26 casette di legno agli sfollati di Pescara del Tronto (Ascoli) dopo il devastante sisma del 24 agosto scorso si è trasformato in dramma.

Altissime le tensioni tra gli abitanti, costretti ad affidare il loro destino a un sorteggio tra tutti i nuclei familiari rimasti senza casa da ormai nove mesi. Il nervosismo, racconta l'Huffington Post, è iniziato con il ritardo del notaio che doveva presenziare alla lotteria.

" Non c'è stato accordo per la divisione, per cui dovremo procedere con l'estrazione a sorte", ha detto il sindaco di Arquata - di cui Pescara del Tronto è una frazione -, Aleandro Petrucci, "Se poi entro qualche giorno i cittadini vorranno accordarsi per scambiare le destinazioni non ci sono problemi ".

"È da aprile che aspettiamo", dice qualcuno. "È l'ennesima presa in giro", protesta un altro. Si descrivono come "arrabbiati e depressi", una signora mostra ai giornalisti degli ansiolitici, un'altra racconta dell'inverno in albergo ad Ascoli: "Noi siamo montanari", spiega, "Lì fa caldo, vogliamo tornare qua".