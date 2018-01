Figli imprigionati e senza cibo. Scoperta la casa degli orrori

Bambini con catene e lucchetti legati nel letto, al buio. In stanze con un odore nauseabondo. Una vera e propria casa degli orrori quella di una famiglia in California, dove i genitori hanno tenuto prigionieri e maltrattato i loro 13 figli. A dare l'allarme è stata proprio una di loro. La ragazza, 17 anni, è riuscita a fuggire e ha chiamato il numero di emergenza.

La ragazzina ha denunciato che lei e i suoi 12 fratelli erano tenuti prigionieri da madre e padre nella loro casa di Perris, circa un centinaio di chilometri a sudest di Los Angeles. Intervenuti, gli agenti si sono ritrovati davanti una scena raccapricciante: bambini legati al letto, malnutriti e sporchi. I figli hannoi infatti un'età compresa dai due ai 29 anni.

I genitori, David Allen Turpin, di 57 anni, e Louise Anna Turpin, di 49, sono stati accusati di tortura e maltrattamento di minori con una cauzione di 9 milioni di dollari e non sono stati in grado di fornire una spiegazione sul perché tenessero i figli in quelle condizioni, riporta la polizia che si è definita "sconvolta".

Ai tredici bambini e ragazzi sono stati dati cibo e bevande, "dopo che hanno detto che stavano morendo di fame", hanno sottolineato le autorità.