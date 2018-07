Arrestato imprenditore spagnolo con 8 etti di cocaina

Viaggiava con 8 etti di cocaina nascosti dentro l'auto, in transito al confine italo francese di Ventimiglia. E' così finito in carcere, con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti, un cittadino spagnolo che lavora come imprenditore nel campo degli eventi musicali. L'uomo, incensurato, è stato fermato dai carabinieri, alla barriera autostradale dell'A10.

Non appena superato il casello, i militari lo hanno sottoposto a un controllo di routine, ma lui si è tradito, mostrando evidenti cenni di nervosismo. Continuava a dare rassicurazioni, a camminare avanti e indietro, proprio come se stesse nascondendo qualcosa.

È stata così allertata l'unità cinofila della locale Guardia di Finanza. Dopo un paio di ore di attività, nel corso delle quali sono stati trovati alcuni scomparti vuoti, ricavati tra le lamiere dell'auto, una parte di carrozzeria termosaldata presente tra i sedili anteriori e posteriori ha attirato l'attenzione dei carabinieri.

All'interno c'era un involucro di circa dieci centimetri per dieci, dentro il quale erano stati occultati cinque involucri contenenti la polvere bianca. Ventimiglia si conferma così crocevia della droga.

E', infatti, passato poco più di un mese dal sequestro di circa venti chilogrammi di cocaina, con l'arresto di sei persone, nell'operazione "Stones Express", che ha permesso di smantellare un traffico tra Liguria, Piemonte e Costa Azzurra. I controlli sono stati potenziati, soprattutto con l'arrivo dell'estate.