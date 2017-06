Arrestato l'ex Juve Cuccureddu per falso e turbativa d'asta

Arresti domiciliari per Antonello Cuccureddu, ex campione della Juventus; Antonello Usai, vicesindaco di Alghero e per Giansalvo Mulas dirigente del settore Sport del Comune di Alghero. I provvedimenti sono stati firmati dal gip di Sassari.

Le accuse contro i tre sono di induzione indebita a dare o promettere utilità, turbativa d’asta, falso ideologico e materiale commesso da pubblici ufficiali in atti pubblici. Il gip ha firmato i provvedimenti su richiesta della Procura locale e sarebbero legati all’assegnazione di un campo di calcio e di una pista di atletica al centro sportivo della città.