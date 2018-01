Arriva la "Befana storm" con temporali e nevicate

Il timido sole che sta accompagnando questi primi giorni di gennaio verrà spazzato via tra pochi giorni. Come sottolinenao gli esperti de ilMeteo.it sta per arrivare un ciclone sul nostro Paese. Di fatto una perturbazione potrebbe abbattersi sulla Calabria e sulla Sicilia sul versante tirrenico. Altre piogge arriveranno su Toscana e Umbria. Arriverà ancora neve sui settori alpini sopra i 900-1000 metri. Le temperature comunque resteranno per il momento con sei o sette gradi sopra la media.



Inoltre a partire dal sei gennaio le condizioni meteo peggioreranno in modo importante con la "Befana storm". Tantissima neve coprirà i settori alpini sempre a partire da quota mille metri. Piogge su Piemonte, Lombardia e su tutte le pianure dle Nord. Nubifragi e temporali intensi anche sulla Liguria. Domenica sette gennaio invece il maltempo si sposterà verso la Sardegna colpendo anche la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Campania. Il tutto comunque accompagnato da un vento di scirocco che lascerà le temperature comunque sopra alla media stagionale.