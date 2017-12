Arriva il ciclone "Thor": freddo e gelo sull'Italia

Il ciclone Thor non si ferma più e di fatto colpirà la Penisola nei prossimi giorni. Come riporta ilMeteo.it, il ciclone porterà sull'Italia forti venti di tramontana e di bora. Il tutto comporterà un clima rigido con temperature molto basse soprattutto di notte quando si arriverà sotto lo zero al Nord con brinate su tutte le rgeioni settentrionali. Inoltre a soffrire il gelo ci saranno anche Toscana e Lazio. Clima freddo soprattutto a Firenze dove la media delle temperature sarà sotto quella stagionale. Di fatto sul Paese ci sarà comunque il sole.

L'assenza di piogge sarà dovuta soprattutto dovuto all'Anticiclone delle Azzorre che arriverà tra giovedì 21 e venerdì 22. L'Anticilone si espanderà, come riporta anche il Centro Epson Meteo, dalle parti dell'Europa centro-occidentale e il Mediterraneo. Questo assicurerà un clima comunque mite almeno nella giornata di Natale. Va comunque sottolineato che l'aria gelida arriverà tra sabato e domenica soprattutto sulle regioni dell'Adriatico. Ma anche questa ondata di freddo non porterà sulla Penisola piogge. Di fatto le festività natalizie saranno scandite dal gelo con assenza di temporali. Addirittura in Sicilia si avrà un calo della temperatura di 12 gradi.