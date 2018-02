Arriva il freddo siberiano Maltempo da Nord a Sud

Ondata di maltempo in tutta Italia. Le temperature sono in picchiata e di fatto sono arrivo temporali e neve anche in pianura. In questo momento il Dipartamento della protezione Civile ha emesso una allerta meteo gialla su tutto il centro e il sud Italia. Dall'Emilia fino alla Sicilia è allarme maltempo. Di fatto a Trieste è arrivata la bora. In Campania si registra neve sul Vesuvio a quota bassa. A Bologna è anche allerta per la neve con limitazioni di orario per l'uso della automobili.



Piogge intense sono attese anche nel Lazio. Raffiche di vento in Liguria con neve anche a bassa quota nell'entroterra. A Milano il Comune prevede una ondata di freddo abbastanza rigido e ha invitato i cittadini a segnalare chi vive all'aperto per strada. Il maltempo non risparmieà il Piemonte con temperature ancora in discesa fino a -5 gradi. Piano neve anche ad Ancona. Fiocchi anche su Urbino, Camerino e Visso. Infine è prevista neve anche in Abbruzzo. Da segnalare forti temporali su Sicilia e Calabria.