Arriva la "svolta" fredda: crollo delle temperature da venerdì

Dite addio alle temperature miti e sopra la media di questo novembre che è appena finito. Arriva il gelo. Dopo un mese con temperature che superano di 4 gradi la media stagionale, l'inverno adesso arriva sul serio. La svolta fredda dovrebbe arrivare già venerdì 7 dicembre. Proprio nel giorno di Sant'Ambrogio. Non solo il freddo.

Il crollo delle temperature sarà accompagnato anche da piogge intense che arriveranno insieme ad un'ondata di aria artica. Arriverà anche la neve a bassa quota con un ulteriore diminuzione delle temperature. Insomma il ponte dell'Immacolata sarà caratterizzato dal gelo e dalle intense precipitazioni. Per quanto riguarda il fronte termico finirà la fase mite di questo autunno. Al Sud, soprattutto in Sicilia si sono toccate temperature fino ai 20 gradi. Le massime anche al Nord sono arrivate fino a 10 gradi e le minime non sono mai scese sotto lo zero. Da venerdì la musica cambia e di fatto l'Italia sarà nella morsa del gelo.