Arriva il treno che collegherà in pochi minuti Sardegna e Corsica

Sardegna e Corsica collegate ad alta velocità con un sistema di capsule e condotte. Questo è il progetto valutato stamattina ad Amsterdam da tecnici ed esperti della società Hyperloop One.

All'incontro organizzato dal ministro dei Trasporti olandese ha partecipato anche l'assessore dei Trasporti Massimo Deiana che ha manifestato l'interesse affinché il progetto possa diventare realtà.

Come riporta La Stampa l'amministratore della società Hyperloop One Rob Lloyd è molto interessato dal progetto di collegamento Bastia-Cagliari. Sono stati però presentati altri nove progetti europei proposti alla commissione di Hyperloop One. Si prevede una rete di 428 km in 41 minuti per l'Olanda e 415 km da coprire in 37 minuti per la Polonia.

Si ipotizza poi un collegamento tra Estonia e Finlandia e Spagna e Marocco (Madrid-Tangeri 629 km in 47 minuti). Per l'Inghilterra, Scozia e Galles sono stati presentati tre progetti: Cardiff-Glasgow (1060 km in 89 minuti), Glasgow-Liverpool (545 km in 47 minuti), Edimburgo-Londra (666 km in 50 minuti).