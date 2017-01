Artificiere ferito, spunta un video con l'uomo che piazza la bomba

Spunta un video in cui compare l'attentatore che ha piazzato una bomba davanti alla libreria "Il Bargello" di Firenze. Lo stesso ordigno che qualche ora dopo esplode tra le mani dell'artificiere della polizia Mario Vece, 39 anni, provocandogli ferite a un occhio e a una mano.

Cappuccio, sciarpa e guanti neri, come racconta il Corriere Fiorentino, la persona ripresa, probabilmente un uomo, ha sistemato l'ordigno davanti alla libreria in via Leonardo da Vinci. Poi si è allontanato. Difficile riconoscerlo, per ora. Ma da giorni la Digos passa al setaccio la ventina di telecamere di sicurezza nella zona per trovare qualche dettaglio che possa aiutare a identificare l'autore dell'attentato.

La pista è quella anarchica. Anche perché si rafforza il legame fra la bomba esplosa a Capodanno a Firenze e almeno uno degli ordigni ritrovati a Torino nel 2016 e lasciato davanti a un ufficio postale. In quel caso fu usato un thermos collegato a un timer mentre a Firenze è stato usato un barattolo di vernice che conteneva l'esplosivo.