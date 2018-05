"Asia è una zocc...". E la Argento querela il concorrente del Gf

È lì pronta col fucile puntato. Asia Argento non ci mette un attimo a sporgere querela. E a quanto pare lo farà anche con Filippo Contri, concorrente del Grande Fratello 15, che si è lasciato andare nella casa a un commento duro e poco elegante nei confronti dell'attrice tornata alla ribalta per aver denunciato di essere stata molestata sessualmente dal produttore americano Harvey Weinstein 20 anni fa. "Asia è una zocc***, con una faccia peggio di un cane", ha dichiarato Contri. E via Twitter la Argento ha annunciato le vie legali.