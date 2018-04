L'astrofisica italiana Branchesi tra i "100 più influenti" al mondo

È professore associato del Gran Sasso Science Institute (Gssi) e da oggi anche una dei "magnifici 100" della lista stilata dalla rivista statunitense Time, che mette insieme i nomi più influenti al mondo e quest'anno celebra anche l'astrofisica italiana Marica Branchesi, la prima ad "ascoltare" le onde gravitazionali e già tra le dieci personalità scientifiche del 2017 secondo l'influente Nature.

Nell'elenco annuale #TIME100 persone più influenti del mondo c'è Marica Branchesi ricercatrice @GSSI_LAQUILA e membro della collaborazione internazionale @ego_virgo Pochissimi gli italiani che figurano nelle 15 edizioni della TIME list nessuno prima proveniente dalla scienza. pic.twitter.com/tz4yXVmWuC — GranSassoScienceInst (@GSSI_LAQUILA) April 19, 2018

La scienziata originaria di Urbino viene segnalata dal magazine nella categoria destinata ai "pionieri", in un ritratto di Jeffrey Kluger. Dal 2009 fa parte della collaborazione internazionale di Ligo-Virgo per la rivelazione delle onde gravitazionali. È presidente della commissione di Astrofisica delle onde gravitazionali della Unione Astronomica Internazionale e membro del Comitato internazionale per le onde gravitazionali