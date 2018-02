Atleta tedesca pattina sulle note di Schindler's List: "Sei insensibile"

Una pattinatrice tedesca ha scelto la colonna sonora del film "Schindler's List" per esibirsi alle Olimpiadi in Corea del Sud. La decisione le è costata però una valanga di insulti.

"Sei insensibile", "Ma cosa stai facendo?", sono solo alcuni dei commenti piovuti sulla testa di Nicole Schott, la pattinatrice tedesca di 21 anni che, per l'esecuzione del suo programma libero alle Olimpiadi invernali, ha scelto le note di "Schindler's List", il celebre film che racconta l'Olocausto e le atrocità commesse dalla Germania nazista.

La decisione dell'atleta, che si è piazzata al 18esimo posto, non è piaciuta a molti appassionati dei Giochi. Nell'arco di pochi minuti infatti sono decine i commenti (negativi) apparsi su Twitter. "Nessuno dovrebbe pattinare su una canzone del genere - scrive ad esempio un utente - A maggior ragione non dovrebbe farlo una pattinatrice tedesca". E un altro ancora: "Penso di stare per vomitare". Come se la pattinatrice classe 1996 avesse qualche colpa della follia di Hitler.