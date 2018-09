Attore 87enne sposa studentessa, poi divorzia e torna dalla ex moglie: "Non voleva fare sesso"

Ha lasciato la moglie (la terza) e si è sposato con una giovane studentessa di 27anni. Poi, però, l’87enne Ivan Krasko, celebre attore russo, ha divorziato dalla ragazza per tornare dall’ex. Il motivo? La 27enne non voleva fare sesso con lui.

Una storia grottesca, raccontata dal Mirror, che ripercorre i fatti che hanno portato al quarto divorzio dell’artista.

Il celebre volto del grande schermo russo, già padre di cinque figli e anche già nonno, voleva un nuovo pargolo. Peccato che la compagna non fosse proprio dell’idea e sfuggisse sempre tra le lenzuola.

I continui rifiuti non sono stati tollerati dall’uomo, protagonista di oltre 140 film in patria. E visto che non c’è due senza tre, non c’è anche tre senza quattro: ed ecco la nuova separazione. Infine, Ivan Krasko pare che si sia pentito di aver lasciato l’ex moglie, madre di tre dei suoi cinque figli, con la quale sta cercando ora di tornare insieme. Ci riuscirà?